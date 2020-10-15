  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:04:43 -
Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Celal Günbeyi'nin (62) kullandığı 27 ABZ 088 plakalı otomobile, Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada, 63 DA 531 plakalı hafif ticari araçtan inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Günbeyi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Celal Günbeyi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!
Gündem

Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!

Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izleme yaptığı öne sürülen Yunan denizaltıları Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın..
Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı
Korona Virüs

Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, koronavirüs sonrası normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Pollar..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay