Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.12 Eylül 2019 Perşembe 13:19
İbrahim Halil Güllü (26) yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Diyarbakırkara yolunun ilçe çıkışında devrildi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Mehmet Nur Küçük (41) ise ağır yaralandı.
Hayati tehlikesi devam eden Küçük, önce Viranşehir Devlet Hastanesine ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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