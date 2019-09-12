Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim Halil Güllü (26) yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Diyarbakırkara yolunun ilçe çıkışında devrildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Mehmet Nur Küçük (41) ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden Küçük, önce Viranşehir Devlet Hastanesine ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.