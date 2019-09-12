Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı12 Eylül 2019 Perşembe 13:13
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İbrahim Halil Güllü (26) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun ilçe çıkışında devrildi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Mehmet Nur Küçük (41) ise ağır yaralandı.
Hayati tehlikesi devam eden Küçük, önce Viranşehir Devlet Hastanesine ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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