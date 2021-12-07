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Spor Şanlıurfa'da okçuluk sporuna yoğun ilgi
Spor

Şanlıurfa'da okçuluk sporuna yoğun ilgi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazanmasının ardından, Şanlıurfa'da açılan okçuluk kurslarına ilgi arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:14:00 -
Şanlıurfa'da okçuluk sporuna yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açılan okçuluk kurslarına katılan kadın ve erkeklerden oluşan 52 sporcu, 2022 yılında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Geçirdiği trafik kazası sonucu polislikten malulen emekli olan kursiyerlerden engelli Yusuf Dağ (35), her Anadolu insanının yapısında okçuluğa yönelik bir yatkınlık olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 yıldır ilgilendiği okçuluk sporunun özellikle Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğuyla daha çok tanındığını aktaran Dağ, şunları söyledi,

"Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği okçuluk kursunun önemli olduğunu düşünüyorum. Okçuluk sporu ile ilgilenenler hayatın farklı alanlarında da başarılı olabilmektedir. Çünkü dikkat, motivasyon, koordinasyon ve ruhsal dinginlik gibi bazı disiplinleri bir araya getirmek gerekiyor. Bu nedenle gençlerimizin ruhsal ve kişisel gelişimleri açısından çok önemlidir. Benim gibi bedensel engelli bireylere tavsiyem, evlerine kapanmak yerine okçulukla tanışsınlar."

Engelli olmasına rağmen çocukluk hayalini yeniden yaşadığını anlatan Dağ, 23-29 Aralık'ta Samsun'da yapılacak Salon Türkiye Okçuluk yarışması ve 2022 yılında yapılacak olan Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Eğitmeni Murat Alkan ise amaçlarının Şanlıurfa'da yeni Mete Gazozlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Özellikle Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğundan sonra Şanlıurfa'da da okçuluğa olan ilginin arttığını aktaran Alkan, "Şu anda kadın ve erkeklerde 30 olimpik ve makaralı kategorisinde sporcu var. Geleneksel branşta da 22 sporcumuz var. Çalışmalarımız sürüyor, amacımız daha çok sporcu yetiştirmektir." diye konuştu.

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