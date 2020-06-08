  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:27:26 -
Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nefes borusuna çekirdek kaçan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ensar Çetiner'in soluk borusuna çekirdek kaçtı.

Çocuklarının nefes alamadığını fark eden ailesi, Çetiner'i Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetiner'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı