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Gündem Şanlıurfa'da mide bulandıran olay! Allah belanı versin
Gündem

Şanlıurfa'da mide bulandıran olay! Allah belanı versin

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 13:33:00 -
Şanlıurfa'da mide bulandıran olay! Allah belanı versin

 

 

Şanlıurfa'da evinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

 

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