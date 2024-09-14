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İSLAM Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu
İSLAM

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:43:00 -

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl Platosu'na akın etti. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, daha sonra Dergah Camii'nde bir araya geldi. Yatsı ezanının okunmasıyla namaz kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Kentteki tüm camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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Adana’da Mevlid Kandili idrak edildi

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