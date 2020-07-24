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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 668 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:27:17 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 668 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 günde kurallara uymayan 3 bin 668 kişiye 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde ile sokaklarda vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu kapsamda, 1-23 Temmuz arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 668 kişiye kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.

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