Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 668 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 günde kurallara uymayan 3 bin 668 kişiye 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde ile sokaklarda vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu kapsamda, 1-23 Temmuz arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 668 kişiye kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.