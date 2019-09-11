Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin cesedi bulundu Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Serinlemek amacıyla dün merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalına girdikten sonra kaybolanAli Çiftçi'yi (18) bulmak için suyun debisi düşürüldü. AFAD, Jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Çiftçi'nin cesedi, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan Çiftçi'nincenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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