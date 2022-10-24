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Yerel Şanlıurfa'da inşaat alanında uyuşturucu madde ele geçirildi
Yerel

Şanlıurfa'da inşaat alanında uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaat alanında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:53:00 -
Şanlıurfa'da inşaat alanında uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaat alanında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve JASAT dedektiflerinin müşterek olarak yürüttüğü, Suruç İlçesinde 23 Ekim 2022 günü L.B. isimli şahsın başkasına ait boş bir inşaatta, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Satışı' yaptığının tespit edilmesi sonucu inşaatta yapılan aramada; bin 973 gram morfin/optial sentetik uyuşturucu madde, 17 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir." denildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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