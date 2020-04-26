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Aktüel

Şanlıurfa’da ilçelere 130 bin maske

Şanlıurfa valiliği tarafından temin edilen toplam 130 bin maske vatandaşlara dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına gönderildi.

2020-04-26 10:59:18 -
Şanlıurfa’da ilçelere 130 bin maske

Şanlıurfa valiliği tarafından temin edilen toplam 130 bin maske vatandaşlara dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına gönderildi.


Şanlıurfa’da halk eğitim merkezlerinde ve okullarda korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında maske üretimi tüm hızıyla devam ederken Şanlıurfa Valiğili tarafından ise üretilen bu maskeler ve piyasadan temin edilen maskeler ilçelere gönderiliyor.


Toplanan 130 bin adet maske, ilçelerin ihtiyacına göre paketlenerek Kaymakamlıklara teslim ediliyor. İlçelere dağıtımı gerçekleştirilen 130 bin adet maskenin, yarından itibaren Vefa Sosyal Destek Gruplarınca vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

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