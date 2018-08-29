Şanlıurfa'da iki otomobil çapıştı: 5 kişi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Halfeti- Birecik karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Çiçek yönetimindeki 34 ZH 9035 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Abdullah Yalçın'ın kullandığı Avusturya plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Yaşar Kelleoğlu, Abdullah Kaplan ile yabancı uyruklu Beo Ibolya'yı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



