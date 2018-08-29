THY - İstanbul
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da iki otomobil çapıştı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meyanda gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:03
Şanlıurfa'da iki otomobil çapıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Halfeti- Birecik karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Çiçek yönetimindeki 34 ZH 9035 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Abdullah Yalçın'ın kullandığı Avusturya plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Yaşar Kelleoğlu, Abdullah Kaplan ile yabancı uyruklu Beo Ibolya'yı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:03
  1. şanlıurfa
  2. otomobil
  3. kaza
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Esed'le gizlice masaya oturdu! Suriye'de kirli pazarlık
    1. ABD Esed'le gizlice masaya oturdu!..
    2. Gözyaşları dökerek Müslüman oldu
    3. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
    4. Reklamcı palavrasına aldanmayın
    5. İstanbul'da polis aracı devrildi: 2..
    6. Yemen'de askeri noktaya saldırı: 5..
    7. Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı!
    8. Porto Riko'da büyük facianın bilançosu..
    9. İsrail kuduracak! İzzetbegovic..
    10. Kahramanmaraş'ta babasının tüfeğiyle..
    11. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    12. Adana'da traktör tekerleklerinden..
    13. Böylesi şeytanın bile aklına gelmez!..
    14. İYİ Parti'den 'ekonomi' açıklaması
    15. CHP Genel Müdürü'nün acı günü!
    16. Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı:..
    17. Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç..
    18. Minik Yağmur için bakanlık harekete..
    19. Herkes düğün arabası sandı! Gerçek...
    20. Vladimir Putin tüm tartışmalara nokta..
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"