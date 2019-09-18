Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga! Yaralılar var Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinceBozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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