Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa’da tarihi Ulu Cami’ye dadanan hırsızlar, 50 bin TL değerindeki klima motorlarını çaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Cam-i Kebir Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde camiye ait klimaların elektrik kablolarını çalan hırsızlar, ikinci gelişlerinde klimaların dış ünitelerini parçalayarak motor kısımlarını çaldı. Camide klima motorlarının çalındığını fark eden müezzin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye giden polis incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin cami avlusunda keşif yaptıkları görüldü. Şahısların kimliklerinin tespit edilerek bulunması için çalışma başlatıldı.