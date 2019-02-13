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Şanlıurfa’da HDP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Şanlıurfa’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grubun açlık grevindeki Leyla Güven’e destek vermek amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis ve jandarma ekipleri izin vermedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
Şanlıurfa’da HDP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen, aralarında HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin’in de bulunduğu grup, Birecik ilçesinde toplandı. Grup, polisin Şanlıurfa Valiliği'nin kent genelinde gösteri ve yürüyüşleri 15 gün süreyle yasakladığını bildirmesi üzerine dağıldı. HDP’li vekiller daha sonra Suruç ilçesine geçerek, burada toplanan kalabalıkla birlikte yürüyüş yapmak istedi. Aligör Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, yürüyüşe izin vermedi.



Suruç’tan Şanlıurfa’ya giden HDP'li  vekiller Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin, parti binasında partililer ile biraraya geldi. Polis, parti binası çevresinde TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde planladıkları yürüyüş de polisin izin vermemesi nedeniyle iptal olan HDP'lilerin parti binasındaki bekleyişleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
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  5. HDP Paralel anlaşması!
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  • Abdulcabbar Abdulcabbar 5 sa önce
    Süleyman Soylu, bir yiğit Aslan, bu millet seninle ... sakın taviz verme ...

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