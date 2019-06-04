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Şanlıurfa’da haşere ile mücadele

Şanlıurfa’da haşere konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe belediye başkanları ile toplantı düzenleyerek ekip, araç ve gereç sayısı arttırıldı.

04 Haziran 2019 Salı 11:07
Şanlıurfa’da haşere ile mücadele

Şanlıurfa’da haşere konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe belediye başkanları ile toplantı düzenleyerek ekip, araç ve gereç sayısı arttırıldı.


Son yılların en yoğun yağışını alan Şanlıurfa’da etkili olan üvez ve kelebek tarzı haşerelerin olumsuz etki oluşturmasından dolayı vatandaşların şikayetlerini dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe belediye başkanları ile toplantı düzenleyerek sorunun çözümü için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istedi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın da katılımı ile düzenlenen toplantıda, ilgili birim sorumlularından bilimsel metotlar hakkında bilgiler alındı ve mevcut araç gereçlerin kontrolü gözden geçirildi.


Toplantının ardından ekipleri ziyaret eden Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Yıldız ve ilçe belediye başkanları personellere çalışmalarında vatandaşların hassasiyetlerine daha da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


“Beyazgül, Hemşehrilerimizin emirlerine amadeyiz”


Ziyarette bir açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini ve kanserojen madde içeren ilaçlar kullanmamaya dikkat ettiklerini belirten Beyazgül, "Vatandaşlarımızın gerek büyükşehir belediye başkanlığımıza gerek parti teşkilatımıza gerekse ilçe belediye başkanlıklarımıza şikayetlerinin olduğunu gördük. Belediye Başkanlarımız ile birlikte bir araya gelerek sorunun bilimsel anlamında bilgiler aldık ve ekipmanımızı değerlendirdik. Tabi vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de dikkate alarak neler yapabiliriz hakkında detaylıca görüşmeler sağladık. Gerçek şu ki bizim gerek sivri sinek ve kara sinekle olan mücadelemiz kuvvetli bir şekilde devam etmekle birlikte diğer haşeratlardan üvez ve kelebek ile ilgili şikayetler var. Ancak yapılan ilaçlama Sağlık Bakanlığının talimatları gereğince kara sinek ve sivri sinekle sınırlı. Bunun dışında kullanılan ilaçlama kanserojen etki yaptığı için yasaklanmış durumda. Bu sorun hakkında çevre illerden de bağlı bulundukları belediyelere şikayetler var. Sorun genel anlamda yaşanıyor. Bu yıl aşırı derecede yağış yaşandığı için sorun ortaya çıktı. Ancak belediyelerimiz akşamın ilk saatlerinden sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürmekteler. Hemşehrilerimiz bu konuda şikayetlerini 153’ten bizlere ulaştırabilirler. Bununla birlikte halkımız bağlı bulunduğu ilçe belediyelerini istedikleri zaman arayarak talep ve önerilerini de iletebilirler. Biz bu konuda halkımızın emrine amadeyiz" dedi.


Beyazgül daha sonra ekiplere başarılar dileyerek bayram süresince de personellerin çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:07
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