Şanlıurfa'da hacı adaylarına eğitim verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu sene kutsal topraklara gidecek hacı adayları için seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında çekilen kura ile hacca gidecekler belirlenmişti.

Suudi Arabistan hükümeti, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus nedeniyle yurt dışından gelen hacılara izin vermemişti.

2020 yılında kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 65 yaş altındaki hacı adaylarından 2022 yılında kesin kayıt yaptıranlar bu sene kutsal topraklara gidecek.

Siverek İlçe Müftülüğü kutsal topraklara gidecek hacı adayları için eğitim semineri düzenledi.

Seminer; İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, ilçe vaizi Muhammed Alphan, Kur'an kursu öğretici ve yöneticisi Yıldız Başaranoğlu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Dr. Selva Şenateş tarafından verildi.

Seminerde; ibadet bilinci ve hac ibadeti, yolculuğa çıkmadan maddi ve manevi hazırlık, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, kadınlara özgü konular, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, Hazreti Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine ve temel sağlık konuları anlatıldı.

Seminere yaklaşık 50 hacı adayı katılım sağladı. (İLKHA)