Şanlıurfa'da görenleri isyan ettiren vahşet! Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yuvasına sokulan köpekle çıkartılan nesli tükenmekte olan oklu kirpi, kafası sopayla ezilerek vahşice katledildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesine giden şahıslar, iddiaya göre nesli tükenmekte olan oklu kirpileri avladı. Vahşice katletti Kayalık alandaki oklu kirpinin yuvasına köpeği sokan şahıslar, ellerinde sopalarla yuvanın girişinde beklemeye başladı. İçeri giren köpekten korkan oklu kirpi can havliyle dışarı kaçınca yuvanın girişinde bulunan şahlardan biri elindeki sopayla dışarı kaçan kirpinin kafasına vurdu. Köpek yaralandı Peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran şahıs, nesli tükenmek üzere olan kirpiyi boğazını vahşice keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.

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