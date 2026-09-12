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Yerel Şanlıurfa'da gasp edildiği öne sürülen 15 kilo altın 15 tutuklamaya rağmen bulunamadı
Yerel

Şanlıurfa'da gasp edildiği öne sürülen 15 kilo altın 15 tutuklamaya rağmen bulunamadı

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Şanlıurfa'da gasp edildiği öne sürülen 15 kilo altın 15 tutuklamaya rağmen bulunamadı

Haliliye yakınlarında sahte jandarma kontrolüyle soyulduğu öne sürülen mağdurlar, bugünkü karşılığı 110 milyon TL'ye yakın altınları için yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi yakınlarında yaklaşık 45 gün önce sahte jandarma kontrolüyle yaklaşık 15 kilogram altın ile 2,5 milyon TL'nin gasp edildiği öne sürülen olayda şüpheliler yakalanıp tutuklandı; kayıp 15 kilogram altına ulaşılamadı. Mal sahibi Kahramanmaraşlı esnaf, altınların henüz bulunamadığını söyleyerek yardım istedi.

İddiaya göre jandarma kıyafeti ve silahlarıyla sahte kontrol noktası oluşturan şüpheliler, altın toptancılığı yapılan aracın önünü kesti. Araçta bulunan kişilerin bıçaklanarak yaralandığı olayda yaklaşık 15 kilogram altın ile 2,5 milyon TL'nin kaybolduğu belirtildi.

Olayın ardından 112'yi arayarak ihbarda bulunan mağdurların başvurusu üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalandığı ve 15 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

"Viraj bitiminde şüphelendik"

Olayda yaralandıklarını söyleyen kuyumcu çalışanı Ali Mert, dedesi ve dayısının yıllardır yaptığı toptancılık işini kendisinin sürdürdüğünü, Kahramanmaraş'a altın sevkiyatının dönüşü için tek güzergâh olan ana yolda seyrettiklerini anlattı. Mert, "Ana yolda hırsızlar çevirme yaparak jandarma kılığında, sirenli, çakarlı, kıyafetli, yelekli şekilde çevirme yaparak bizim yolumuzu kestiler" dedi.

Çevirmenin kurulduğu nokta Mert'i kuşkulandırdı. Mert bunu, "Büyüklerimiz her zaman der ki bir polis, bir jandarma viraj bitimine çevirme kolay kolay atmaz, durmaz, canından korkar. Gene viraj bitimiydi. Bizim kaçamayacağımız bir nokta olduğu için viraj bitiminde şüphelendik" sözleriyle anlattı.

Aracı çevirmeye sokmadan geride durduklarını belirten Mert, 112'yi arayarak ileride sahte bir çevirme olabileceğini bildirdiğini, konum verip yardım istediğini ancak yetişemediklerini söyledi. Mert, "Bir 20 dakika sürdü olay oldu, biz soyulduk, ters kelepçe yapıldık, bıçaklandık, darbedildik" diye konuştu.

Kaybın boyutunu da aktaran Mert, "Yaklaşık 15 kilo altınımız gitti, iki, iki buçuk milyon liraya yakın da TL'miz gitti. Şahıslar yakalandı. Şahıslar yakalanmasına rağmen altınımızla alakalı bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Mert, "Lütfen bizim sesimiz olsunlar, altınımızı bulsunlar, tek istediğimiz. Devletimize de güveniyoruz. Bize yardımcı olacaklarından da eminiz" çağrısında bulundu.

"Her şeyimi satmak zorunda kaldım"

Altınların sahibi Hasan Dilli, yaklaşık 15 kiloya yakın altınının ve 2,5 milyona yakın TL'sinin kaybolduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Altınların bugünkü karşılığının yaklaşık 110 milyon TL olduğunu söyleyen Dilli, "Ben bu olaydan dolayı çok mağdurum. Tabiri caizse insanların güvenini boşa çıkartmamak için her şeyimi satmak zorunda kaldım" dedi.

Dilli, sözlerini "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Adalet Bakanımıza kesinlikle güveniyoruz. 15 kişi tutuklu şu anda" ifadeleriyle tamamladı.

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