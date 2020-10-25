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Aktüel Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:24:25 -
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde açık unutulan bir foseptik çukurundan köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra yuvasına bıraktı.

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