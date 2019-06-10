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Şanlıurfa'da fırtına hasara yol açtı!

Şanlıurfa’da, yaz aylarının başlarında her sene etkili olan fırtına, elektrik hatlarına ve ağaçlara zarar verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
Şanlıurfa'da fırtına hasara yol açtı!

Şanlıurfa’da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı bina çatılarının zarar gördüğü ve ağaçların devrildiği fırtınada, enerji nakil hatları da ağır hasar gördü.

Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale, Harran ve Viranşehir ilçelerinde yüksek gerilim direkleri devrildi ve elektrik hatları koptu.

İl genelinde 150 direk devrildi

Kentte fırtına nedeniyle oluşan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Elektrik kurumundan alınan bilgilere göre; Akçakale ilçesinde 5’i yüksek gerilim 30’u ağaç olmak üzere toplam 35, Haran ilçesinde 3’ü yüksek gerilim, 10’u ağaç olmak üzere 13 adet, Viranşehir ilçesinde ise 20’si yüksek gerilim, 40’ı ağaç olmak üzere toplam 60, Şanlıurfa merkeze bağlı köylerde ise 42 adet olmak üzere il genelinde toplam 150 direk devrildi.

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, fırtına nedeniyle 150 elektrik direğinin devrildiği bölgelerde adeta seferberlik başlattı. Devrilen direklerin yerine yenileri monte edilirken, alçak ve yüksek gerilim hatlarındaki arızaların da giderilmesi için tüm ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar neticesinde elektriksiz kalan bölgelere büyük oranda enerji verilirken, elektriksiz kalan bölgelerde de ekipler yoğun çaba gösteriyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Harran
  4. Viranşehir
  5. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri

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