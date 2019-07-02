Şanlıurfa’da feci kaza! Kurtarılamadı... Şanlıurfa’da bir otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Traktörün sürücüsü henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mehmet Gice'nin (60) kullandığı 06 LMS 83 plakalı otomobil, Yukarı Esence Mahallesi yakınlarında sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 63 SL 659 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gice, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.