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Gündem Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı
Gündem

Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 00:49:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Bu arada, kazazedelerin kazada bir çocuğun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak kayıp çocuğun evde olduğu anlaşıldı.

Veysi P. idaresindeki 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu Oto Galericiler Sitesi yakınlarında Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazazedelerin kazada bir çocuğun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak kayıp çocuğun evde olduğu anlaşıldı.

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