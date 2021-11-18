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Aktüel Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:20:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bayram Y'nin (52) kullandığı 63 AE 377 plakalı otomobil, Hacıömer Mahallesi Karaçöl Caddesi'nde Mehmet G. idaresindeki 63 E 3127 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Bayram Y. ile otomobilde bulunan Zerif Y. (21), Nevin Ç. (9) ve Hatice Ç. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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