  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:14:49 -
Şanlıurfa'da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ) Genel Müdürlüğü hizmet binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

DEPSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından beyaz bir otomobilden hizmet binasına ateş açıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmazken, hizmet binasına 5 merminin isabet ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme ve araştırmanın başlatıldığını aktararak, faillerin en kısa sürede bulunarak yargı önüne çıkarılacağını inandığını kaydetti.

Saldırıyı nefretle kınayan Karagüzel, huzur ve güven ortamını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı. .

DEPSAŞ tarafından basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde de saldırı anı yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı