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Aktüel Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Olayda bir itfaiye eri elinden yaralandı, 2'si de dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:53:26 -
Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir fırının deposunda çıkan yangında, bir itfaiye eri elinden yaralandı, 2'si de dumandan etkilendi.

Kent merkezinde hal pazarındaki bir fırının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Depodaki odun ve plastik kasaların da tutuştuğu yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Müdahale esnasında bir itfaiye eri elinden yaralandı, 2'si de dumandan etkilendi.

İtfaiyecilere, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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