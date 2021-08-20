Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası halka aşure dağıtıldı

Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı Başkanı Abdullah Erin’in katılımıyla, Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camii’nde cuma namazı sonrası yapılan ikramla binlerce kişiye aşure dağıtıldı.

Hicri Muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü’nün önemli olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, "Şanlıurfa’da aşure kültürü yaşatılmakta ve bugün münasebetiyle bir hayır aracı olarak aşure tatlısı ikramı sürdürülmektedir. Şehrimizin değerlerini yaşatmada önemli bir yeri olan ŞURKAV, bugün gerçekleştirdiği aşure ikramı ile hem önemli bir hayra imza atmış hem de kültürümüzü yaşatmaya katkı sunmuştur. Bu önemli gün vesilesiyle biz de başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yapılan bu faaliyetin dayanışma, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum." dedi.