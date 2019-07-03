Şanlıurfa’da çocuk trafik eğitim park yapımı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen çocuk trafik eğitim parkında asfalt serim çalışmalarına başlanıldı.

Türkiye’nin en genç kenti Şanlıurfa’da gençlere ve geleceğe yönelik yatırımlarını sürdüren büyükşehir belediyesi, daha bilinçli bir toplum yetiştirmek adına çocuklara trafik kuralları ve kültürünü henüz yetişme çağında iken kazandırmak için çocuk trafik eğitim parkını Şanlıurfa’ya kazandırıyor. Bu kapsamda çalışmaların ilerlediği parkta asfalt serim çalışmalarına başlanıldı. 32 bin metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan çocuk trafik eğitim parkında çocuklar, deneyimli eğitmenlerce trafik adına her türlü eğitimi alabilecekler.