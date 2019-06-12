0553 313 94 23

Şanlıurfa'da çobanlar birbirine girdi!

Şanlıurfa'da "koyun otlatma" yüzünden kavga eden çobanlardan birisi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
Şanlıurfa'da çobanlar birbirine girdi!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bardakçı Mahallesi'nde merada koyun otlatma nedeniyle çobanlar arasında tartışma çıktı.

Çobanların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve silahın da kullanıldığı kavgada, Bubo Arıkçı (51) ağır yaralandı.

Arıkçı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
  1. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi
  2. Siverek
  3. silahlı kavga
  4. Bardakçı Mahallesi
  5. Bubo Arıkçı
  6. 112 Acil Servis
  7. Siverek Devlet Hastanesi
  8. Jandarma ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Gerçeği aratmayan YKS sınav tatbikatı yapıldı”
    1. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    2. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    3. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    4. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    5. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    6. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    7. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    8. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    9. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    10. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    11. İletişimsizliği anlatan heykel..
    12. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    13. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    14. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    15. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    16. Mayıs ayının en popüler takımı..
    17. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    18. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    19. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    20. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    21. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    22. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    23. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    24. Ardahan’da heyelan paniği
    25. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    26. Süleyman Soylu'dan Temel..
    27. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    28. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    29. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    30. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı