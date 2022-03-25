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Yerel Şanlıurfa'da cezaevinde isyan iddiasına başsavcılıktan açıklama
Yerel

Şanlıurfa'da cezaevinde isyan iddiasına başsavcılıktan açıklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan gerginlik olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 08:52:00 - 2022-03-25 08:58:59
Şanlıurfa'da cezaevinde isyan iddiasına başsavcılıktan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan gerginlik olayı ile ilgili açıklamada, “Bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Tutuklu/Hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Dün akşam 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur” denildi.

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