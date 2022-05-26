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Gündem Şanlıurfa'da bulundu! Rus yapımı olduğu tespit edildi
Gündem

Şanlıurfa'da bulundu! Rus yapımı olduğu tespit edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Rus menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 19:00:00 -
Şanlıurfa'da bulundu! Rus yapımı olduğu tespit edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınır hattından yurda kaçak yollarla getirilen Rus menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Suruç sınır hattından yurda kaçak yollarla silah ve mühimmat getirildiği bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, batı ilerinde sansasyonel terör eylemlerinde kullanılacağı bildirilen Rusya menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi. Olayda A.G. gözaltına alındı. Olayla soruşturma sürüyor.

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