  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da boş cadde ve sokakları sis kapladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa’da boş kalan sokakları sis bastı.

2020-04-26 11:12:02 -
Şanlıurfa’da boş cadde ve sokakları sis kapladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa’da boş kalan sokakları sis bastı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa’da sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde ise cadde ve sokaklarda araçlar ile insanların yerini sis tabakası aldı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis öğleye doğru kademeli olarak etkisini kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı