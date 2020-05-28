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Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:59:11 -
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik Divriği Mahallesi'nin tamamı ile Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir'de 4 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye'de 3, Siverek'te 2 bina ile Akçakale ilçesi Ohali Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdirildi.

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