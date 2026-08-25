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Gündem Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!
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Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!

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Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile sosyal medyada dolaşan ‘İmralı tutanakları’ adlı iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı.

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan’ın, Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile son birkaç gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia ve ithamlara ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaşılmak üzere heyete ulaştırdığı belirtildi.

Öcalan mesajında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

GERÇEK DIŞIDIR, PROVOKASYONDUR

Sosyal medyada kendisine atfedilen ve ‘imralı tutanakları’ adıyla çeşitli itham ve taleplerin bulunduğu içeriklere ilişkin de konuşan Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir. Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum" dedi.

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Yorumlar

İLLAKİ OLACAK BÖYLE SIKINTILI DURUMLAR

Artık bu işin geri dönüşü yok, YA OLACAK, YADA OLACAK, İLLAKİ OLACAK, BUNUN KAÇARI GÖÇERİ YOK. Artık eski Türkiye yok. Ama yinede provokasyona mahal verilmez.
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