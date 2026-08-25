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Aktüel Antalya’yı nem bulutları kapladı! 35 derece sıcaklık 42 derece hissediliyor
Aktüel

Antalya’yı nem bulutları kapladı! 35 derece sıcaklık 42 derece hissediliyor

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Antalya’yı nem bulutları kapladı! 35 derece sıcaklık 42 derece hissediliyor

Antalya’da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu. Kentin üzerini kaplayan nem bulutları ve pus, yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü.

Antalya’da sıcak ve nemli hava kent genelinde etkisini sürdürüyor.

 

Sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bazıları denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları sahilde vakit geçirdi.

 

 

Konyaaltı Sahili’nden bakıldığında kentin üzerindeki yoğun nem bulutları dikkati çekti. Beydağları’nın büyük bölümünün bulut ve pus tabakasının arkasında kaldığı görüldü.

 

 

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre nem oranı öğle saatlerinde yüzde 70 ile 80’i buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 31,8 derece ölçüldü.

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