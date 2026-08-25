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Gündem 'Ama acılı ama acısız' diye hükümete tehditler savurmuştu: Türker Ertürk'e istenen ceza belli oldu!
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'Ama acılı ama acısız' diye hükümete tehditler savurmuştu: Türker Ertürk'e istenen ceza belli oldu!

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'Ama acılı ama acısız' diye hükümete tehditler savurmuştu: Türker Ertürk'e istenen ceza belli oldu!

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde yer alan hükümeti tehdit eden “Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli” ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Türker Ertürk hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan Ertürk hakkındaki iddianame tamamlandı.

İddianamede, Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

AMA ACILI AMA ACISIZ

Soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, söz konusu videoda Ertürk'ün "Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde beyanlarda bulunduğu, video içerisinde sunucunun "Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?" sorusuna onaylama şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığına" yönelik değerlendirme yapıldı.

Şüpheliye ait videonun sosyal medyada paylaşımlarının devam ettiği, bu hususun araştırma raporuyla tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, temadinin (bir hukuka aykırı durumun kesintisiz biçimde sürmesi) yapılan ilk işlemle kesileceği, bu nedenle şüphelinin temadi eden eyleminin gözaltı talimatı neticesinde kesildiği, bunun suç tarihi olduğunun kabulünün gerektiği vurgulandı.

İddianamede, "şüphelinin demokratik girişimle iktidarın düşmemesi halinde Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılacağını beyan etmek ve sunucunun bu durumun bir bedeli olacağına ilişkin beyanını onaylamak suretiyle topluma yönelik sair tehditte bulunduğuna" ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

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Yorumlar

Cengiz

Kafayı çekip topluma devlete kin kusuyorlar, adalet yakalarına yapışinca, mağdur rollerine giriyorlar,hep tiyatro
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