  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:07:42 -
Şanlıurfa’da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi’nde bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.


Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı