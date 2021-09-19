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Ekonomi Şanlıurfa’da “beyaz altın” hasadı başladı
Ekonomi

Şanlıurfa’da “beyaz altın” hasadı başladı

Türkiye’nin pamuk üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Şanlıurfa’da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:28:00 -
Şanlıurfa’da “beyaz altın” hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor.

2 milyon dönüm alana ekildi

Bu yıl yaklaşık 2 milyon dönüm alana ekilen pamuğun hasadında makineleşmenin hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasadı tercih ediyor. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur, Türkiye’de pamuk üretiminin yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa’nın önemli bir pamuk merkezi olduğunu söyledi. Bu sezon pamukta özellikle zararlılarla ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getiren Çopur, “Bu sezon pamuk kalitesi gayet iyi, bundan dolayı mutluyuz. Çiftçilerimiz kendilerini yetiştiriyor ve bu konuda iyiler, eksikleri varsa da üniversite olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise bölge olarak kaliteli arazilere sahip olduklarını belirterek, hasadına başlanan pamukta verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

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