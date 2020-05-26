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Aktüel

Şanlıurfa’da bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:36:36 -
Şanlıurfa’da bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede bulunuyor.. Kısıtlamanın gece 00.00 itibari ile sona ermesi bekleniyor. Havadan da görüntülenen Şanlıurfa’nın cadde, sokak ve meydanlarının boş olduğu görüldü.

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