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Aktüel

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:36:01 -
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Baraj Gölü kenarında yakınlarıyla piknik yapan Medine Yüzkan (6) göle girdi. Yüzkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu küçük Medine'nin cesedine ulaştı.

Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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