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Aktüel

Şanlıurfa’da AVM’ler kapılarını açtı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:12:19 -
Şanlıurfa’da AVM’ler kapılarını açtı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.


Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı. Kentteki bir AVM’lerde sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

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