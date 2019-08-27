0553 313 94 23

Şanlıurfa’da asırlık gecekondular yıkılıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 100 yıllık gecekondular belediye tarafından yıkılarak, yeşil alanlar Kale Eteği Projesi kapsamında turizme kazandırılacak.

27 Ağustos 2019 Salı 11:46
Şanlıurfa’da asırlık gecekondular yıkılıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 100 yıllık gecekondular belediye tarafından yıkılarak, yeşil alanlar Kale Eteği Projesi kapsamında turizme kazandırılacak.


Eyyübiye ilçesinde uzun yıllardır vatandaşların kanayan yarası konumundaki gecekondular, bir bir yıkılmaya başlandı. Kale Eteği Projesi kapsamında iş makinelerinin hazır beklediği bölgede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile evleri kamulaştırılan çok sayıda vatandaş yıkım öncesi bir araya geldi.


Burada bir açıklama yaparak, kentin önemli sorunlarından biri olan Kale Eteği’ndeki evlerin kamulaştırılmasını çözüme kavuşturduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e vatandaşlar teşekkür etti. Beyazgül, seçim öncesinde söz verdiği gibi Kale Eteği’nde yüzlerce konut ve iş yerinin kamulaştırma işlemlerinin bitirildiğini ifade ederek, yakın zamanda bölgenin yeşil alan olarak turizme kazandırılacağını söyledi.


Alanda hazır bulunanEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projeyi Büyükşehir Belediyesiyle ortak yürüttüklerini ifade ederek, ilçenin kanayan yarasına çözüm bulunduğuna dikkati çekti. Kuş, binlerce kişinin yaşadığı bölgede, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.


Yapılan açıklamaların ardından bölgede hazır bekletilen iş makineleri, yıkım çalışmasına başladı. Konutları yıkılan birçok mahalle sakini yıllardır bu anı beklediklerini ve duygulandıklarını dile getirdi.


Çalışma sonrası yaklaşık 35 bin metrekarelik alanın yeşille bürünmesi bekleniyor. Evleri kamulaştırılan vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün yüzüne çıktı
    1. Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün..
    2. İzmit Belediyesi 5 yılda 45 milyon TL..
    3. Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    4. Tekirdağ'da minibüs refüjdeki..
    5. Yalova Belediyesi’nden örnek proje
    6. Sinop’ta 30 Ağustos provaları
    7. Netanyahu’dan dünyaya çağrı! ‘Onları..
    8. MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak..
    9. Ankara’da otomobil duvara çarptı: 4..
    10. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    11. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    12. Kayserili izciler Malazgirt’te
    13. ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu..
    14. Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD..
    16. Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
    17. Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin..
    18. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    19. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    20. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!