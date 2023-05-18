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Yerel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı
Yerel

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 10:51:00 -
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Gürakar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olayda yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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