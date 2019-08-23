0553 313 94 23

Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ile Eyyübiye ilçesini birbirine bağlayan Süleymaniye mahallesi altgeçidinde başlattığı bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:33
Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ile Eyyübiye ilçesini birbirine bağlayan Süleymaniye mahallesi altgeçidinde başlattığı bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye ve Eyyübiye İlçesine bağlı Karakoyunlu’da vatandaşların taleplerine çözüm getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süleymaniye alt geçidindeki çalışmaları hızlandırdı ve geçidi tamamlayarak asfaltlanan caddeyi halkın hizmetine sundu.



Süleymaniye altgeçidi revize edildi


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin başta ŞUŞKİ olmak üzere diğer altyapı kuruluşlarıyla koordineli yürüttüğü revize çalışmaları kapsamında altgeçidin hem yüksekliği hem de genişliği artırıldı. Altyapısı tamamen gözden geçirilen ve güçlendirilen geçidin kaldırımları genişletilirken Karakoyunlu Caddesinde ise çökmelerin yaşandığı kilitli parke kısmı kaldırılarak cadde sıcak asfaltla buluşturuldu.



Karakoyunlu caddesi 7/24 saat mesai ile asfaltlandı


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisine ara vermeden gece ise asfalt çalışmalarına geçti. Sabaha kadar süren çalışmalar kapsamında Karakoyunlu Caddesi asfaltlandı ve halkın hizmetine sunuldu. Modern görünüme kavuşturulan geçit ve cadde vatandaşların takdirini topladı.Süleymaniye ve Karakoyunlu Mahallesi’nde yer alan alt geçidi ve akabinde Karakoyunlu Caddesini revize ederek halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Bozan Demir çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


Muhtar Bozan Demir, "Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül göreve gelir gelmez buradaki çalışmaları hızlandırdı ve çok kısa bir sürede geçidi tamamladı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti
    1. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    2. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    3. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    4. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    5. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    6. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    7. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    10. Bahçe yangını korkuttu
    11. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    12. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    13. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    14. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    15. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    16. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    17. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    18. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    19. Arabayla dükkana daldı
    20. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    21. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    22. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    23. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    24. Gaziantep’te evde çökme: 6 yaralı
    25. Memur-Sen Erzurum il yönetiminden..
    26. GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini..
    27. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Devlet Tiyatroları 1 Ekim’de..
    29. Yardım değil, iş istiyor
    30. Konyaaltı Belediyesi’nden Doyran’a..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi