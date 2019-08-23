Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ile Eyyübiye ilçesini birbirine bağlayan Süleymaniye mahallesi altgeçidinde başlattığı bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye ve Eyyübiye İlçesine bağlı Karakoyunlu’da vatandaşların taleplerine çözüm getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süleymaniye alt geçidindeki çalışmaları hızlandırdı ve geçidi tamamlayarak asfaltlanan caddeyi halkın hizmetine sundu.

Süleymaniye altgeçidi revize edildi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin başta ŞUŞKİ olmak üzere diğer altyapı kuruluşlarıyla koordineli yürüttüğü revize çalışmaları kapsamında altgeçidin hem yüksekliği hem de genişliği artırıldı. Altyapısı tamamen gözden geçirilen ve güçlendirilen geçidin kaldırımları genişletilirken Karakoyunlu Caddesinde ise çökmelerin yaşandığı kilitli parke kısmı kaldırılarak cadde sıcak asfaltla buluşturuldu.

Karakoyunlu caddesi 7/24 saat mesai ile asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisine ara vermeden gece ise asfalt çalışmalarına geçti. Sabaha kadar süren çalışmalar kapsamında Karakoyunlu Caddesi asfaltlandı ve halkın hizmetine sunuldu. Modern görünüme kavuşturulan geçit ve cadde vatandaşların takdirini topladı.Süleymaniye ve Karakoyunlu Mahallesi’nde yer alan alt geçidi ve akabinde Karakoyunlu Caddesini revize ederek halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Bozan Demir çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Muhtar Bozan Demir, "Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül göreve gelir gelmez buradaki çalışmaları hızlandırdı ve çok kısa bir sürede geçidi tamamladı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.