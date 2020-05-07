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Aktüel

Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:00:15 -
Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile Karacadağ Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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