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Aktüel

Şanlıurfa’da aileler arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:52:30 -
Şanlıurfa’da aileler arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova kırsalında bulunan Kesmetaş Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sonrası taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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