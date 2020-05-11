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Aktüel

Şanlıurfa’da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:52:35 -
Şanlıurfa’da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde M.R.K. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.R.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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