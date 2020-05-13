Şanlıurfa’da 430 yetim çocuğun bayramlık heyecanı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaymakamlık, tarafından 430 yetim ya da öksüz çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı. İlçe kaymakamlığı tarafından çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya’nın talimatları doğrultusunda, Kaymakamlık Proje Ofisi ile Kızılay Birecik Şubesi işbirliği ve hayırsever vatandaşların temin ettiği bayramlıkların bir kısmı bu gün dağıtıldı. Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ’Bir Tutam Gülücük’ adlı yardım kampanyasında, girişte çocuklara maske ve dezenfektan verilerek ateşleri ölçülüp sosyal mesafe kurullarına uymaları sağlandı. Ayrıca yardımlar öğrencilere randevu sitemi ile ulaştırılarak kalabalık oluşmasının da önüne geçildi.

Aile Destek ve Eğitim Merkezi kursiyer ve öğretmenlerinin gönüllü olarak hazırladığı ve içerisinde pantolon, tişört, ayakkabı, çorap, diş fırçası, diş macunu, oyuncak gibi malzemelerin yer aldığı yardım paketleri, bugün sokağa çıkma kısıtlamaları geçici süreliğine kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklara, ilçe Kaymakamı Fatih Çelikkaya’nın katılımıyla dağıtılmaya başlandı. Diğer paketlerin ise yarından itibaren dağıtılacağı belirtildi. Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların paketleri ise evlerine ulaştırılacak.