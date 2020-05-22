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Şanlıurfa’da 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:49:36 -
Şanlıurfa’da 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.


Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Siverek Yenişehir Mahallesi’nde 2 bina ile Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi ve Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Öte yandan Siverek’in Haliliye ilçesindeki bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

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